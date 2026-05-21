◆大相撲▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）小結・若隆景（荒汐）が３敗対決に完勝した。平幕・豪ノ山（武隈）の鋭い立ち合いを受け止めて体を開いて突き落とした。「踏み込みは相手の方が良かった。下から攻める意識だった」とうなずいた。過去４戦全勝と相性の良い相手だが「全く考えていない」という。首位の２人を１差で追うが、「一生懸命相撲を取るだけ」と無欲だった。昨年秋場所は大関取りに挑んだが、首痛もあ