◆大相撲▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）打ち出し後に１３日目の取組が発表され、１２日目を終えてトップの２敗で並んでいる大関・霧島（音羽山）と東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が、結びで直接対戦することが決まった。３敗勢は東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）と東前頭１１枚目・宇良（木瀬）、小結・若隆景（荒汐）と東前頭１５枚目・翔猿（追手風）の対戦が組まれた。