AMD、AI開発向けミニPC「Ryzen AI Halo」発表 - Ryzen AI Max搭載で3,999ドルから
AMDは5月21日、生成型AIおよびエージェント型AIアプリケーションを構築・展開する開発者向けに設計したミニPC「Ryzen AI Halo」を発表した。Ryzen AI Max+ 395プロセッサを搭載したモデルを2026年6月より受注開始し、価格は3,999ドルから。
AI開発向けミニPC「Ryzen AI Halo」発表。NVIDIAのDGX Sparkに対抗する有力モデルになるだろう
Ryzen AI MaxベースのミニPCで、小型だが高いGPU性能とNPU性能を誇り、さらにAMD ROCmソフトウェアと組み合わせることで、AI開発ワークフローを効率化できるとしている。OSはWindowsとLinuxに対応。
AI開発で、構築の手間なくすぐにはじめられること、最初のモデルから高度なワークフローまで1つの環境で実施できること、より大規模なAIをローカルで実行できることが特徴
AI開発をサポートするAMDソフトウェアの充実もアピール
AMD AI Playbookは、ガイド付きでAI開発を手助けする学習素材。プリインストールされたものに加え、新しいPlaybookも毎月リリースしていくようだ
AMD AI Developer ProgramのRyzen AI Halo所有者特典も用意
まずは128GBユニファイドメモリのRyzen AI Max+ 395搭載モデルをリリースするが、今後、同じく5月21日に発表し192GBユニファイドメモリはじめ各スペックを強化した「Ryzen AI Max PRO 400シリーズ」を搭載するモデルも、2026年第3四半期に提供開始する予定という。
Ryzen AI Max+ 395を搭載するモデルのスペック
競合する「NVIDIA DGX Spark」との比較
こちらは「Apple Mac Mini M4 Pro」との比較
Ryzen AI Max PRO 400シリーズ版のRyzen AI Haloも予定
AI開発向けミニPC「Ryzen AI Halo」発表。NVIDIAのDGX Sparkに対抗する有力モデルになるだろう
AI開発で、構築の手間なくすぐにはじめられること、最初のモデルから高度なワークフローまで1つの環境で実施できること、より大規模なAIをローカルで実行できることが特徴
AI開発をサポートするAMDソフトウェアの充実もアピール
AMD AI Playbookは、ガイド付きでAI開発を手助けする学習素材。プリインストールされたものに加え、新しいPlaybookも毎月リリースしていくようだ
AMD AI Developer ProgramのRyzen AI Halo所有者特典も用意
まずは128GBユニファイドメモリのRyzen AI Max+ 395搭載モデルをリリースするが、今後、同じく5月21日に発表し192GBユニファイドメモリはじめ各スペックを強化した「Ryzen AI Max PRO 400シリーズ」を搭載するモデルも、2026年第3四半期に提供開始する予定という。
Ryzen AI Max+ 395を搭載するモデルのスペック
競合する「NVIDIA DGX Spark」との比較
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