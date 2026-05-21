自民党の有志議員が発足させた議員連盟「国力研究会」の初会合＝21日午後、国会自民党の有志議員は21日、高市早苗首相が掲げた衆院選公約の実現を支援するため、新たな議員連盟「国力研究会」を発足させた。麻生太郎副総裁や萩生田光一幹事長代行らが発起人となり、党衆参両院議員計417人のうち、閣僚や党幹部を含む347人が入会。無派閥だった首相の党内基盤強化につなげる狙いがある。石破茂前首相ら参加を見送った議員との距離