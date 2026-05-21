【再発見 ちょうど10年前のテレビ】#6嵐・大野智「解散ツアー」真っただ中の“新恋人”報道とその引退後…原点は“フリーダム”発想現在、嵐のコンサートツアーが行われている。最終日の5月31日、東京ドームでの公演をもって、グループとしての活動を正式に終了する予定だ。結成されたのは1999年。四半世紀を超える歴史に幕が下りる。10年前の2016年5月、嵐というグループも個々のメンバーも元気だった。同じタイミングで連ド