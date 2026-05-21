高知県香南市では日本一早く、秋の味覚・サツマイモの収穫が始まっています。香南市では5月19日から日本一早く、サツマイモ「土佐紅」の収穫が始まっています。一般的なサツマイモは8月から11月に収穫期を迎えますが、高知県の温暖な気候を活かして栽培される土佐紅は5月から7月に収穫でき、色鮮やかで薄い皮が特徴です。夜須地区では5軒の生産者が路地やハウスで土佐紅を栽培していて、このうち20アールほどの畑で土佐紅を