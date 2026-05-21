公式サイトの公開を停止している日本将棋連盟は２１日、外部からの不正アクセスによって改ざんが行われたことが判明したと発表した。当該ホームページでは個人情報などを取り扱っておらず、現時点で個人情報の流出は確認されていないという。同連盟は安全確保のため、引き続きホームページの公開停止を継続する。さらなる調査を進めていて、サイトの正式な復旧までには一定の時間を要する見込みとなっている。暫定的措置で、２