アラブ首長国連邦（UAE）の航空大手・エミレーツ航空の整備格納庫建設プロジェクトがこのほど、同国で正式にスタートしました。中国企業が建設を請け負い、民間航空用の整備格納庫の建設としては世界最大級となります。このプロジェクトはドバイ・ワールド・セントラル（アル・マクトゥーム国際空港、DWC）の中心エリアで進められ、延べ床面積は約121万平方メートル、総投資額は50億ドルを超え、2030年に完成する予定です。8基の大