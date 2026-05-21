モデルの冨永愛（43）が、生まれたばかりの次男とともに散歩をする様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】第2子と散歩をする様子&お相手の山本一賢2004年にパリ在住の日本人男性と結婚し、翌年3月には現在モデルとして活動している長男・章胤（21）を出産した冨永。しかし2009年4月に離婚を発表していた。2025年12月にはInstagramで俳優・山本一賢（40）との間に第2子を妊娠したことを報告し、2026年5月7日の投稿では