大分県豊後高田市ではいま収穫前のソバの花が見ごろを迎えていて、畑一面に咲き誇っています。 豊後高田市では春と秋にソバを栽培していて、作付面積は市全体でおよそ44ヘクタールと西日本有数の広さを誇ります。 豊後高田市美和地区 2026年も3月から4月にかけて種まきが行われ、こちらの美和地区では5月10日ごろから花が咲き始めました。 例年に比べて開花が数日遅かったようですが、いまは畑一面に