グランドアドレスは5月18日〜6月30日の期間、子どもが描いた絵や工作などの作品を高品質にスキャンして、データ・フォトブック・アクリルプリントとして残せるサービス「Little Artchive（リトルアーカイブ）」のクラウドファンディングを、「CAMPFIRE」にて実施している。目標金額は20万円。●CAMPFIREでクラウドファンディングを開始「Little Artchive」は、増え続ける子どもの作品を、デジタルとリアルの両方で未来に残すこ