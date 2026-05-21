俳優の戸田恵梨香（37）が、22日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に初出演する。【過去写真】松坂桃李＆戸田恵梨香、寄り添う2ショットデビュー作の朝ドラ『オードリー』では大竹しのぶの少女時代を演じた戸田。それから約20年後、朝ドラ『スカーレット』でヒロインを務めた際には、自身の成長を実感したと明かす。父は少林寺拳法の師範で、礼儀やあいさつを厳しく教えられたそう。16歳での上京を後押し