戸田恵梨香、『徹子の部屋』ついに初登場 父は少林寺拳法の師範 自身のルーツとは？
俳優の戸田恵梨香（37）が、22日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演する。
【過去写真】松坂桃李＆戸田恵梨香、寄り添う2ショット
デビュー作の朝ドラ『オードリー』では大竹しのぶの少女時代を演じた戸田。それから約20年後、朝ドラ『スカーレット』でヒロインを務めた際には、自身の成長を実感したと明かす。
父は少林寺拳法の師範で、礼儀やあいさつを厳しく教えられたそう。16歳での上京を後押しした父の言葉や、帰省時に実感した家族の愛情など、自身のルーツを振り返る。
現在は自然の中で過ごしたり、日々の習慣を通じて心を整える日常を大切にしていると語る戸田。自宅ではハーブを育て、料理にいそしんでいるという。最新作で激動の人生を演じた経験から得た生活への感謝と、今後の抱負を語る。
【過去写真】松坂桃李＆戸田恵梨香、寄り添う2ショット
デビュー作の朝ドラ『オードリー』では大竹しのぶの少女時代を演じた戸田。それから約20年後、朝ドラ『スカーレット』でヒロインを務めた際には、自身の成長を実感したと明かす。
父は少林寺拳法の師範で、礼儀やあいさつを厳しく教えられたそう。16歳での上京を後押しした父の言葉や、帰省時に実感した家族の愛情など、自身のルーツを振り返る。
現在は自然の中で過ごしたり、日々の習慣を通じて心を整える日常を大切にしていると語る戸田。自宅ではハーブを育て、料理にいそしんでいるという。最新作で激動の人生を演じた経験から得た生活への感謝と、今後の抱負を語る。