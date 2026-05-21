兵庫県たつの市で母親と娘の遺体が見つかった住宅に、現金の入った財布が残されていたことが捜査関係者への取材でわかりました。記者「大型の警察車両が、遺体が発見された住宅へと入っていきます」母娘2人の遺体が見つかった住宅では、警察がきょうも現場検証を行っています。おととい午前10時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを、安否確認に訪