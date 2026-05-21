兵庫県たつの市で母親と娘の遺体が見つかった住宅に、現金の入った財布が残されていたことが捜査関係者への取材でわかりました。

記者

「大型の警察車両が、遺体が発見された住宅へと入っていきます」

母娘2人の遺体が見つかった住宅では、警察がきょうも現場検証を行っています。

おととい午前10時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを、安否確認に訪れた警察官が見つけました。

警察官が駆けつけた際、澄恵さんは玄関付近で、千尋さんは廊下で、いずれもあお向けに倒れていました。捜査関係者によりますと、2人とも遺体の上半身に複数の刺し傷があり、首にも刺し傷があったということです。

田中さん家族を知る人

「（Q.トラブルを聞いたことは？）そんなおばちゃんではないわ。いい人だと思う。（Q.恨まれたりとかは？）ない、ないわ」

また住宅には、現金の入った財布が残されていたことが捜査関係者への取材で新たにわかりました。

警察は殺人事件の可能性もあるとみて、きょう司法解剖を行い、死亡の時期や死因などを調べることにしています。