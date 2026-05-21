記事ポイントTDIが日本精工（NSK）に生成AI搭載GRCプラットフォーム「IBM OpenPages」の導入を支援三線モデルに基づくERM体制の再構築を実現し、リスクの責任所在が明確化ダッシュボードによるリスク可視化と転記作業削減による業務効率化を同時に達成 TDIが、日本精工（NSK）に生成AI搭載のGRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス）プラットフォーム「IBM OpenPages」の導入を支援し、全社的リスク管理（ERM）体制の再構