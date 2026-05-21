◆米大リーグパドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレス・松井裕樹投手（３０）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ドジャース戦で０―３でリードされた７回から３番手で登板した。ドジャース戦の登板は今季初めて。いきなり大谷翔平投手（３１）との対戦を迎えた。初回に先頭弾を放っていた大谷との今季初対戦をいきなり迎えた松井。カウント１―１から低めのスライダーで遊