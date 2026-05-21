大東建託は、千葉県居住の20歳以上の男女、2026年集計の8999人を対象に「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜千葉県版＞」に関するアンケートを実施しました。今回は、その中の千葉県が選ぶ「住みたい街（自治体）」の調査結果をランキング形式で紹介します（千葉県居住者の2026年回答を全国の自治体を対象に集計）。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：浦安市2位は、3年連続で浦安市がランクインしました。東京ディ