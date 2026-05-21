千葉県民の「住みたい街（自治体）」ランキング！ 2位は「浦安市」、では1位は？【2026年最新】
大東建託は、千葉県居住の20歳以上の男女、2026年集計の8999人を対象に「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜千葉県版＞」に関するアンケートを実施しました。
今回は、その中の千葉県が選ぶ「住みたい街（自治体）」の調査結果をランキング形式で紹介します（千葉県居住者の2026年回答を全国の自治体を対象に集計）。
【5位までの全ランキング結果を見る】
東京ディズニーリゾートがある街として全国的に有名ですが、市内の約4分の3が埋立地で、計画的に開発された美しい街並みも魅力です。都心への交通利便性が非常に高く、職住近接の快適なベッドタウンとして根強い人気を誇っています。
市内には9路線35駅という充実した鉄道網が発達しており、都心や千葉方面へのアクセスが抜群です。駅周辺の大型商業施設が立ち並ぶ利便性と、ふなばしアンデルセン公園などの豊かなレジャースポットをあわせ持つバランスの良さが支持されました。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その中の千葉県が選ぶ「住みたい街（自治体）」の調査結果をランキング形式で紹介します（千葉県居住者の2026年回答を全国の自治体を対象に集計）。
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2位：浦安市2位は、3年連続で浦安市がランクインしました。
1位：船橋市1位は、昨年3位から順位を上げた船橋市でした。
市内には9路線35駅という充実した鉄道網が発達しており、都心や千葉方面へのアクセスが抜群です。駅周辺の大型商業施設が立ち並ぶ利便性と、ふなばしアンデルセン公園などの豊かなレジャースポットをあわせ持つバランスの良さが支持されました。
(文:All About ニュース編集部)