２１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万９８０４円４１銭）に比べて１６００円超上昇した。６万１４００円台で推移している。前日の米株式市場で、イランとの戦闘終結に向けた協議が「最終段階」にあるとの米トランプ大統領の発言で原油供給に対する不安が後退し、主要な株価指数が上昇した。この流れを受けた東京市場でも、半導体関連の銘柄を中心に買われている。日経平均は２０日まで５