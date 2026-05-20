西部謙司による新刊『サッカー日本代表マッチングレポート』が、2026年5月20日にカンゼンより刊行される。 【写真】オランダ、チュニジア代表はどんなチーム？『サッカー日本代表マッチングレポート』 本書は、2026年北中米ワールドカップで優勝を目指すサッカー日本代表と各国代表との相性を、盤面の攻防から診断する一冊。恋活・婚活のマッチングアプリになぞらえ、対戦相手