いつどこで起きるか分からない地震。いざという時、命を守るために、日ごろどのような備えをすればいいか？ポイントをまとめました。 地震への備え ▼地震の揺れで倒れないように、家具などは固定されているか、上から落ちてきそうなものはないか、今のうちに室内を再度、点検してください。 ▼近くの避難場所がどこにあるか、また避難場所へのルートを地域の防災マップなどを活用して前もって確認してください。 津波へ