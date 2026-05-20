歌手の荻野目洋子（57）が19日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演し、元テニスプレーヤーの夫・辻野隆三氏（57）と3人の娘たちとの生活を語った。荻野目は2001年に辻野氏と結婚、「一番下が、この夏で20歳なので、とりあえずみんなもう、家を出て。距離感が今、面白い時期です」と語った。荻野目は、娘たちに対し「小さい時から、仕向けてはいました。どんどん自由に出ていいよって夫婦