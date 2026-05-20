元中日の石川翔投手(26)が20日、自身のインスタグラムを更新。脊髄梗塞を発症したことを公表した。石川は18日にファーム・リーグ「ハヤテベンチャーズ静岡」への入団が発表されたばかり。また、投稿の中でもうすぐ子供が誕生予定であることも伝えた。脊髄梗塞とは、背骨の中を通る脊髄に血液を送る血管が何らかの理由で詰まり引き起こされる疾患。背中や腰の痛み、両足の麻痺や、感覚障害といった症状が出る。過去には「Juice