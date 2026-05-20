Angeloが結成20周年を迎える今秋、ツアー＜THE TRINITY＞を開催することに加え、ベストアルバム『ECLIPSE』をリリースすることが発表となった。ツアー＜THE TRINITY＞は、これまで周年ライブが行われてきた＜天使の日＞をファイナルに据えて行われるもの。9月25日に大阪なんばHatch、9月27日に名古屋DIAMOND HALL、10月4日に大宮ソニックシティ大ホールの全3公演となる。また、このツアーに先駆けて9月23日にはベストアルバム『ECL