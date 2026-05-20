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Angelo¤Ï2006Ç¯¤Ë¥¥ê¥È(Vo)¡¢KOHTA(B)¡¢TAKEO(Dr)¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¡¢2011Ç¯¤ËKaryu(G)¤È¥®¥ë(G)¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2021Ç¯11·î¤Ë³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCIRCLE¡Ù¤òÈ¯É½¤·¡¢Á´15¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãTHE END OF CIRCLE¡ä¤ò¼Â»Ü¡¢2022Ç¯1·î15Æü¤ª¤è¤Ó16Æü¤ÎÂå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û2days¸ø±é¡ãCONNECTED NEW CIRCLES¡ä¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ìó15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤Ë°ìÅÙ¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
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open18:15 / start19:00
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open17:15 / start18:00
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open16:45 / start17:30
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