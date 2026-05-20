俳優舘ひろし（76）が20日、都内で、主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）のプレミアイベントに出席し、レッドカーペットを歩いた。大地真央とはNHK大河ドラマ「功名が辻」以来20年ぶりの共演。舘は「ここを歩く前、大地さんが『舘さん、どんどん先に行かないでね』って言ったのでゆっくり下りたんですけど、言ってる本人がどんどん先に行ったんで、ちょっと止めたんです」と笑わせる場面もあった。大地は、同