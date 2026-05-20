スマホ向けRPG「Echocalypse -緋紅の神約-」の公式Xアカウントが2026年5月19日、壁紙イラストやゲーム内で実装された武器のデザインをめぐり、謝罪した。「有名ゲームを参考にするとかならまだ分かるけど」Echocalypse（エコカリプス）は、プレーヤーが「覚醒者」となり、人類最後の希望である「動物進化体」を率いて、終末の世界を冒険するRPGだ。波紋を広げていたのは、公式Xアカウントが18日に公開した壁紙イラストだった。イラ