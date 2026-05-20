オンコリスバイオファーマが急落している。この日、個人投資家の五味大輔氏の保有割合が５．０４％から３．９１％に低下したことが明らかになり、需給懸念が広がった。同日に提出された変更報告書で判明した。報告義務発生日は１４日となっている。 出所：MINKABU PRESS