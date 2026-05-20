Ayaseが、2026年5月27日に発売のシンガーソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』より、「うるさ」を本日先行配信リリースした。本楽曲は、展開豊かなダンサブルなエレクトロチューンに仕上がっており、Ayaseとして新境地を切り拓くサウンドが印象的な一曲になっているという。『dialogue』は、全曲において作詞・作曲・編曲・歌唱までをAyase自身が手がけたオールプロデュース作品だ。日々の生活や音楽活動の中で