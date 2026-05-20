Ayaseが、2026年5月27日に発売のシンガーソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』より、「うるさ」を本日先行配信リリースした。

本楽曲は、展開豊かなダンサブルなエレクトロチューンに仕上がっており、Ayaseとして新境地を切り拓くサウンドが印象的な一曲になっているという。

『dialogue』は、全曲において作詞・作曲・編曲・歌唱までをAyase自身が手がけたオールプロデュース作品だ。日々の生活や音楽活動の中で生まれた本心の感情を音楽へと昇華し、自分自身や関わるさまざまな人・物事、そして社会との“対話”をテーマに制作された楽曲を束ねた作品に。先行配信された「うるさ」に加え、オールドスクールのエッセンスと現代的な感性が交錯する表題曲「dialogue」、鮮烈なメロディに乗せ、“対話”の中で生まれる感情や自身の内面と向き合う姿を宇宙的スケールで描いた「PLANETS」などを収録している。

EP『dialogue』ジャケット写真

全5曲すべてがノンタイアップで構成されており、自身のために書き下ろした楽曲を自らの声で歌い切ることで、よりパーソナルで生身のAyaseを体現したEP作品に仕上がっているとのこと。

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◾️Ayase コメント

この度、Ayaseソロの名義で初のEPをリリースすることになりました。

YOASOBIのコンポーザーとして約７年走り続ける中で

どうしても消し去ることができなかった歌いたいという気持ちを

いつもすぐそばでサポートしてくれているスタッフや

大切な人たちからの言葉に勇気づけられ

一つの作品群にして表明することができました。

私は、YOASOBIを結成してから今日まで

音楽と、人と、社会と、相方と、そして自分自身と、

自分なりにではありますが、真剣に向き合い続けてきたと思っています。

そうやって生きてきた自分の今の想いや葛藤、そして願いを

この５曲の中にしっかりと綴じ込めることができたと感じています。

YOASOBIもAyaseも、ここから更に本気でいきます。

まずは一度、ぜひ聴いてみてください。

よろしくお願いします。

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