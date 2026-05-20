清塚信也が、6月3日にリリースするアルバム『KIYO-LOGUE』より、先行トラック第2弾として「《6つの小品》作品118から 第3曲〈バラード〉（ブラームス）」を本日配信リリースした。4年ぶりとなるニュー・アルバム『KIYO-LOGUE』は、清塚の大きな魅力のひとつである“トーク”をスタジオ録音として初めて収録し、音楽と言葉が織り成す対話（Dialogue）を通じて、各曲が持つ音楽性をより深く掘り下げた、バラエティ豊かな作品だという