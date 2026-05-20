清塚信也が、6月3日にリリースするアルバム『KIYO-LOGUE』より、先行トラック第2弾として「《6つの小品》作品118から 第3曲〈バラード〉（ブラームス）」を本日配信リリースした。

4年ぶりとなるニュー・アルバム『KIYO-LOGUE』は、清塚の大きな魅力のひとつである“トーク”をスタジオ録音として初めて収録し、音楽と言葉が織り成す対話（Dialogue）を通じて、各曲が持つ音楽性をより深く掘り下げた、バラエティ豊かな作品だという。

「《6つの小品》作品118から 第3曲〈バラード〉（ブラームス）」は、内省的で重厚な響きと抒情性を併せ持つ楽曲。先行配信中のトーク「シューマンとブラームス」で語られる二人の関係性や時代背景を踏まえて聴くことで、作品の奥行きが一層際立つ構成となっており、本アルバムならではの“聴き方”を提示しているとのこと。

また、アルバムの発売に向けて、各種購入者特典のビジュアルも公開された。B3ポスターや差し替えジャケット、ポストカードがラインナップされている。さらに、UNIVERSAL MUSIC STOREとFC「ファンクラブとかじゃないんで」では、直筆サイン入り特典が当たる抽選施策も実施される。

UNIVERSAL MUSIC STORE

清塚信也Official Fan Club

◾️ニューアルバム『KIYO-LOGUE』

2026年6月3日（水）リリース

SHM-CD UCCY-1126 ￥3,520（税込）

購入：https://kiyozuka.lnk.to/kiyologuePR ▼トラックリスト

01.バッハとスカルラッティ 〈トーク〉

02.平均律クラヴィーア曲集 第1巻から 前奏曲 第2番 ハ短調 BWV847（J.S.バッハ）

03.ソナタ ニ短調 K.141（D.スカルラッティ）

04.シューベルト 〈トーク〉

05.即興曲 変ホ長調 D899 作品90の2（シューベルト）

06.シューマンとブラームス 〈トーク〉

07.《子供の情景》作品15から 第7曲〈トロイメライ〉（シューマン）

08.《6つの小品》作品118から 第3曲〈バラード〉（ブラームス）

09.ワルツ イ短調《ファウンド・イン・ニューヨーク》（ショパン）

10.ショパンとリスト 〈トーク〉

11.愛の夢 第3番 S.541の3（リスト）

12.ショパンと滝廉太郎 〈トーク〉

13.前奏曲 第15番 変ニ長調 作品28の15〈雨だれ〉（ショパン）

14.憾（滝廉太郎）

15.ドビュッシーとガーシュウィン

16.《ベルガマスク組曲》から 第3曲〈月の光〉（ドビュッシー）

17.ラプソディ・イン・ブルー（ガーシュウィン）

18.最後のご挨拶

19.Serendipity（清塚信也） * KITTE 開業10周年記念公式楽曲

20.人生の光（清塚信也） *ミュージカル「アンドレ・デジール 最後の作品」より ▼購入者特典情報

・UNIVERSAL MUSIC STORE: B3ポスター（UMストア絵柄）

さらに、抽選で50名に直筆サイン入りB3ポスター（UMストア絵柄）プレゼント！

※ポスタープレゼントは2026年6月2日（火）23:59までの予約者が抽選の対象です。

※直筆サイン入りポスターは商品とは別に当選者にお送りします。

・清塚信也Official Fan Club「ファンクラブとかじゃないんで」：B3ポスター（FC絵柄）

さらに、抽選で50名に名入れ直筆サイン入りB3ポスター（FC絵柄）プレゼント！

※ポスタープレゼントは2026年6月2日（火）23:59ままでの予約者が抽選の対象です。

※名入れ直筆サイン入りポスターは商品とは別に当選者にお送りします。

・公演会場：ポストカード

・タワーレコード：差し替えジャケット

・Amazon：メガジャケ

※旧譜とのセット購入で新譜メガジャケ＋旧譜メガジャケ

・HMV：ポストカード

・山野楽器：ポストカード

・その他CDショップ：ポストカード UNIVERSAL MUSIC STORE 清塚信也Official Fan Club 公演会場（ポストカード絵柄A） 公演会場（ポストカード絵柄B） タワーレコード Amazon ※各特典は数量に限りがございます。また、特典の付与がないお店もございます。

※特典のお渡しは店頭でのお会計時もしくは商品お届け時になります。

※公演会場によっては物販がない場合もございます。

◾️＜清塚信也 47都道府県ツアー 2025〜2026 ツアースケジュール＞

2026年

5月8日（金）三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢 (伊勢市観光文化会館) 大ホール 開場17:30、開演18:30

5月17日（日）茨城・水戸市民会館 グロービスホール 大ホール 開場12:30、開演13:30

5月23日（土）長崎・アルカスSASEBO 大ホール 開場12:30、開演13:30

5月24日（日）宮崎・都城市総合文化ホール 大ホール 開場12:30、開演13:30

5月30日（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟 開場12:30、開演13:30

※以下、追加公演※

6月6日（土）香川・ハイスタッフホール（観音寺市民会館） 大ホール 開場12:30、開演13:30

6月7日（日）高知・須崎市立市民文化会館 大ホール 開場12:30、開演13:30

6月13日（土）石川・松任文化会館 ピーノ 大ホール 開場12:30、開演13:30

6月14日（日）富山・砺波市文化会館 開場12:30、開演13:30

6月17日（水）神奈川・鎌倉芸術館 大ホール 開場17:30、開演18:30

6月18日（木）岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 中劇場 開場17:30、開演18:30

6月20日（土）鳥取・米子市公会堂 大ホール 開場12:30、開演13:30

6月25日（木）愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール 開場17:30、開演18:30

6月27日（土）長野・キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館） 大ホール 開場12:30、開演13:30

6月29日（月）大阪・フェニーチェ堺 大ホール 開場17:30、開演18:30

7月1日（水）兵庫・アクリエひめじ 大ホール 開場17:30、開演18:30

7月12日（日）東京・サントリーホール 開場12:30、開演13:30

詳細：https://tristone.co.jp/kiyozuka/tour2025/