INFORICHはこのほど、ミニストップとAdvertisementMindと共同で、コンビニエンスストアを日本最大の応援拠点(推し活スポット)へと進化させる共同プロジェクトを始動。その第一弾として5月22日、「ONE LOVE ONE HEART」を応援するプロジェクトをスタートする。ONE LOVE ONE HEART近年、「推し活」市場の急速な拡大が続く中、ファンの「推しに貢献したい」という欲求が新たな消費の柱となっているという。そこで3社は、全国に広がる