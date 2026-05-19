AKASAKIが、1stアルバム『last YOUNG』を7月15日にリリースすることを発表した。本作は、10代で制作した全30曲を詰め込んだインディーズ1stアルバムとなる。また、2024年4月に配信した1stシングル「弾きこもり」のイラストを、実写リメイクしたジャケット写真と告知映像も公開された。1stシングル「弾きこもり」ジャケットアルバム『last YOUNG』ジャケット2枚組・30曲入りのアルバムには、「Bunny Girl」「夏実」などの代表曲を含