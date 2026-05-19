AKASAKI、10代で制作した全30曲収録の1stアルバム『last YOUNG』リリース決定 「“AKASAKIの10代のすべて”が詰まった作品です」
AKASAKIが、1stアルバム『last YOUNG』を7月15日にリリースすることを発表した。
本作は、10代で制作した全30曲を詰め込んだインディーズ1stアルバムとなる。また、2024年4月に配信した1stシングル「弾きこもり」のイラストを、実写リメイクしたジャケット写真と告知映像も公開された。
2枚組・30曲入りのアルバムには、「Bunny Girl」「夏実」などの代表曲を含む、既発曲20曲と、新曲10曲が収録される。第一弾先行シングル「美人局」は、明日0時に配信開始、20時にMVを公開予定だ。
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◾️AKASAKI コメント
自分の部屋で作った楽曲が、世界中の人に届くなんて、音楽を始めた17歳の自分には想像もできませんでした。
僕の曲を歌ってくれたり、動画で使ってくれて、ほんとにうれしいです。
10代で作った楽曲は、今のうちに届けたかったので、書き貯めた30曲をアルバムに全部詰め込みました。
「AKASAKIの10代のすべて」が詰まった作品です。今の僕を、ぜひ感じてみてください。
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◾️インディーズ1stアルバム『last YOUNG』
2026年7月15日（水）リリース
CD予約＆配信：https://lnk.to/lastyoung
アルバム特設ページ：https://akasaki.red/feature/Indies_1st_album_last_young
〈初回限定盤 Leap Tape #1〉
UPCH-29508 4988031883969
\8,500（税込）
〈通常盤〉
UPCH-20721/2 4988031883976
\3,500（税込）
▼各形態仕様
・初回限定盤 Leap Tape #1：2CD+Blu-ray+3GOODS（1〜3）
CD Booklet：32ページ
Blu-ray：1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」Tour Final at KT Zepp Yokohama
1.オリジナルスカーフ（Scarf #1 “last YOUNG”）
2.テープ型キーホルダー（Tape Charm #1 “last YOUNG”）
3.本人直筆イラスト&サイン入りレター（Art Letter #1 “last YOUNG”）
封入特典：プレミアムライブ・応募抽選シリアルコード2枚（詳細後日発表）
▼通常盤：2CD
CD Booklet：28ページ
封入特典：プレミアムライブ・応募抽選シリアルコード1枚（詳細後日発表）
《Disc 1》
1.美人局
2.シャケナベイベー
3.離さないでいて
4.気分
5.連れてって
6.初志貫徹
7.置いてかない
8.Texas Rendezvous
9.四季回生 Rock ver.
10.歌ってごめん
11.fade
12.アクション
13.蝶ロジック
14.懐メロを抱えて
15.前々晩
《Disc 2》
1.弾きこもり
2.Bunny Girl
3.徘徊
4.夏実
5.爆速論理ness
6.ルーツ
7.今夜は君と
8.とろい
9.プレデター
10.全身前礼
11.Kiss Kiss Kiss
12.TOGE
13.薔薇と散る
14.波まかせ
15.あどけ泣く
▼初回限定盤 Leap Tape #1 Blu-ray （全22曲）
AKASAKI - 1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」2025
Tour Final at KT Zepp Yokohama
2025.12.18
1. 徘徊
2. 弾きこもり
3. ルーツ
4. Kiss Kiss Kiss
5. 今夜は君と
6. 懐メロを抱えて
7. 波まかせ
8. 薔薇と散る
9. プレデター
10. TOGE
11. 全身前礼
12. Texas Rendezvous
13. 歌ってごめん
14. とろい
15. あどけ泣く
16. 四季回生 Rock ver.
17. 気分
18. Bunny Girl
19. 夏実
En-1. 連れてって
En-2. 離さないでいて
En-3. 爆速論理ness
▼チェーン別特典
・タワーレコード：ポストカード
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：スマホサイズステッカー
・セブンネット：アクリルカラビナ型
・その他・一般店：B2告知ポスター
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