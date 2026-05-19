AKASAKIが、1stアルバム『last YOUNG』を7月15日にリリースすることを発表した。

本作は、10代で制作した全30曲を詰め込んだインディーズ1stアルバムとなる。また、2024年4月に配信した1stシングル「弾きこもり」のイラストを、実写リメイクしたジャケット写真と告知映像も公開された。

1stシングル「弾きこもり」ジャケット

アルバム『last YOUNG』ジャケット

2枚組・30曲入りのアルバムには、「Bunny Girl」「夏実」などの代表曲を含む、既発曲20曲と、新曲10曲が収録される。第一弾先行シングル「美人局」は、明日0時に配信開始、20時にMVを公開予定だ。

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◾️AKASAKI コメント

自分の部屋で作った楽曲が、世界中の人に届くなんて、音楽を始めた17歳の自分には想像もできませんでした。

僕の曲を歌ってくれたり、動画で使ってくれて、ほんとにうれしいです。

10代で作った楽曲は、今のうちに届けたかったので、書き貯めた30曲をアルバムに全部詰め込みました。

「AKASAKIの10代のすべて」が詰まった作品です。今の僕を、ぜひ感じてみてください。

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◾️インディーズ1stアルバム『last YOUNG』

2026年7月15日（水）リリース

CD予約＆配信：https://lnk.to/lastyoung

アルバム特設ページ：https://akasaki.red/feature/Indies_1st_album_last_young 〈初回限定盤 Leap Tape #1〉

UPCH-29508 4988031883969

\8,500（税込）

〈通常盤〉

UPCH-20721/2 4988031883976

\3,500（税込） ▼各形態仕様

・初回限定盤 Leap Tape #1：2CD+Blu-ray+3GOODS（1〜3）

CD Booklet：32ページ

Blu-ray：1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」Tour Final at KT Zepp Yokohama

1.オリジナルスカーフ（Scarf #1 “last YOUNG”）

2.テープ型キーホルダー（Tape Charm #1 “last YOUNG”）

3.本人直筆イラスト&サイン入りレター（Art Letter #1 “last YOUNG”）

封入特典：プレミアムライブ・応募抽選シリアルコード2枚（詳細後日発表） ▼通常盤：2CD

CD Booklet：28ページ

封入特典：プレミアムライブ・応募抽選シリアルコード1枚（詳細後日発表）

《Disc 1》

1.美人局

2.シャケナベイベー

3.離さないでいて

4.気分

5.連れてって

6.初志貫徹

7.置いてかない

8.Texas Rendezvous

9.四季回生 Rock ver.

10.歌ってごめん

11.fade

12.アクション

13.蝶ロジック

14.懐メロを抱えて

15.前々晩



《Disc 2》

1.弾きこもり

2.Bunny Girl

3.徘徊

4.夏実

5.爆速論理ness

6.ルーツ

7.今夜は君と

8.とろい

9.プレデター

10.全身前礼

11.Kiss Kiss Kiss

12.TOGE

13.薔薇と散る

14.波まかせ

15.あどけ泣く



▼初回限定盤 Leap Tape #1 Blu-ray （全22曲）

AKASAKI - 1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」2025

Tour Final at KT Zepp Yokohama

2025.12.18



1. 徘徊

2. 弾きこもり

3. ルーツ

4. Kiss Kiss Kiss

5. 今夜は君と

6. 懐メロを抱えて

7. 波まかせ

8. 薔薇と散る

9. プレデター

10. TOGE

11. 全身前礼

12. Texas Rendezvous

13. 歌ってごめん

14. とろい

15. あどけ泣く

16. 四季回生 Rock ver.

17. 気分

18. Bunny Girl

19. 夏実

En-1. 連れてって

En-2. 離さないでいて

En-3. 爆速論理ness

▼収録内容 ※全形態共通《Disc 1》1.美人局2.シャケナベイベー3.離さないでいて4.気分5.連れてって6.初志貫徹7.置いてかない8.Texas Rendezvous9.四季回生 Rock ver.10.歌ってごめん11.fade12.アクション13.蝶ロジック14.懐メロを抱えて15.前々晩《Disc 2》1.弾きこもり2.Bunny Girl3.徘徊4.夏実5.爆速論理ness6.ルーツ7.今夜は君と8.とろい9.プレデター10.全身前礼11.Kiss Kiss Kiss12.TOGE13.薔薇と散る14.波まかせ15.あどけ泣く▼初回限定盤 Leap Tape #1 Blu-ray （全22曲）AKASAKI - 1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」2025Tour Final at KT Zepp Yokohama2025.12.181. 徘徊2. 弾きこもり3. ルーツ4. Kiss Kiss Kiss5. 今夜は君と6. 懐メロを抱えて7. 波まかせ8. 薔薇と散る9. プレデター10. TOGE11. 全身前礼12. Texas Rendezvous13. 歌ってごめん14. とろい15. あどけ泣く16. 四季回生 Rock ver.17. 気分18. Bunny Girl19. 夏実En-1. 連れてってEn-2. 離さないでいてEn-3. 爆速論理ness ▼チェーン別特典

・タワーレコード：ポストカード

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー

・セブンネット：アクリルカラビナ型

・その他・一般店：B2告知ポスター