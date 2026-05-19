人気YouTuberのヒカルが5月18日にXを更新するも、その言葉づかいが波紋を呼んでいる。「ヒカルさんは《志らくの旦那に今日会いに行きます》とポスト。ヒカルさんはタモリさんに関する発言を受け、落語家の立川志らくさんとコラボしたことをきっかけに弟子入りを志願。志らくさんが5月12日のXで《ヒカルさんが立川さぎ志として落語をやりたいとのこと! デビューさせましょう!》と前向きな姿勢を示し話題を集めていました」（スポ