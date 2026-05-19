5月18日（日本時間19日）におこなわれたMLBナ・リーグ西地区の首位攻防戦、第1ラウンドはサンディエゴ・パドレスが1-0で宿敵ロサンゼルス・ドジャースを下し、0.5ゲーム差ながらトップに立った。ド軍先発の山本由伸は、課題の初回にソロホームランを喫したが、失点はこの1点のみ。今季最多107球、7回1失点の好投をみせたが、またも援護がなく4敗めとなった。この試合、ド軍にチャンスがなかったわけではない。とくに9回表の