2026年の国内の株式市場は、「景気回復」「金利上昇」「資金循環」という3つの巨大なテーマが複雑に絡み合い、大きな転換点を迎えている。日経平均株価が新たなステージを模索する中、投資家はどのような指標を道標にすべきなだろうか。【こちらも】キオクシア、日中急落からPTS急反発純利益計画を材料視株価の行方は?本稿では、最新のマクロデータと個別セクターの動向から日本株に影響を与える要因を整理し、投資初心者