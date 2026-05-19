5月17日放送の『上沼・高田のクギズケ！』（読売テレビ系）で、ソフトバンクのCMで活躍した “初代お父さん犬” カイくんのギャラ事情が明かされ、大きな話題を呼んでいる。「番組では、一世を風靡した動物タレントを取り上げていました。元講談社の藤谷英志氏は、“白戸家のお父さん” 役を演じた北海道犬のカイくんについて、『ギャラが1本80万円っていわれてます。約300本のソフトバンクCMに出演した。だから、単純計算で2億4