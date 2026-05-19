オリックスの宇田川が2軍で続ける無失点投球背番号「121」の育成右腕が150キロ超えの速球を連発した。オリックスの宇田川優希投手が19日、京セラドームで行われた広島との2軍戦に登板。最速155キロを記録した力強い投球に「球が重力感じてないみたい」「エグすぎるストレート」とファンが歓喜している。宇田川らしさが詰まった28球だった。被安打は許さずも3四球を与え、奪ったアウトは全て三振。後ろを守る野手を一度も仕事を