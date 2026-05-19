オリックスの宇田川が2軍で続ける無失点投球

背番号「121」の育成右腕が150キロ超えの速球を連発した。オリックスの宇田川優希投手が19日、京セラドームで行われた広島との2軍戦に登板。最速155キロを記録した力強い投球に「球が重力感じてないみたい」「エグすぎるストレート」とファンが歓喜している。

宇田川らしさが詰まった28球だった。被安打は許さずも3四球を与え、奪ったアウトは全て三振。後ろを守る野手を一度も仕事をすることなくイニングを終えた。先頭の岸本から150キロ超えのストレートで押す投球を披露。堂林との対戦ではこの日最速の155キロを2度記録した。

28球のうち18球がストレート。半分がボール球だったが、一度も打球を前に飛ばされることなく無失点に抑えた。宇田川は2025年3月にトミー・ジョン手術（TJ）を受け、昨季の実戦登板はなし。今季は5月3日のロッテとのファーム交流戦で、手術後初の“実戦マウンド”に立ち、この日で4試合に登板。毎試合、奪三振を記録し、得点はまだ許していない。

かつての輝きを取り戻しつつある宇田川にファンの期待も高まっている。SNS上には「相変わらず強烈」「電撃的な投球だった」「ストレートが別格すぎる」「早く支配下に帰ってこい」「回転数がすごいんだろうな」「弾丸投球がかっこよすぎる」「待ってるぞ」などの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）