好投も4勝目ならず【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）ドジャースの山本由伸が18日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に先発登板。今季9試合目の登板は7回1失点の好投も援護なく4勝目を逃した。「また勝ちつかないの!?」「無援護いつも通りすぎる」とファンの嘆きが飛び交った。初回の失点に泣いた。1死からアンドゥハーにスプリットを捉えられ、左翼席へ4号ソロを被弾。2回以降は立ち直るとスコ