INIが、8thシングル「PULSE」の発売を記念したプレミアムイベント＜PREMIUM AFTER PARTY “Feel my PULSE”＞を5月18日に開催した。開演前から会場には期待感が漂う中、スクリーンに楽屋エリアからステージへ向かうメンバーの中継映像が映し出されると「えー！」と驚く声が上がり、大歓声が沸き起こった。8thシングル「PULSE」の収録曲である、「DUM」「OURS」のパフォーマンスでイベントがスタート。田島将吾と西洸人が作詞に参加