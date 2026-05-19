開催：2026.5.19 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 5 - 4 [レッズ] MLBの試合が19日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとレッズが対戦した。 フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するレッズの先発投手はニコラス・ロドロで試合は開始した。 1回裏、4番 エドムンド・ソーサ 9球目を打ってセンターへの犠牲フライでフ