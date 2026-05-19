球団公式SNSが移動の様子を公開…「機内モード・オン」ホワイトソックスの村上宗隆内野手が見せた“私服姿”が話題となっている。17日（日本時間18日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で先発出場し、チームの劇的なサヨナラ勝利に貢献した。試合後に球団公式SNSが公開した敵地へ移動する際の様子に、米ファンもすっかり虜になった。この日は4打数無安打で迎えた9回の第5打席、外角高めフォーシームを捉え、右中間へ二塁打