「ClariS」のクララさん、エリーさん、アンナさんが来場16日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-西武戦に、女性3人組の人気ユニット「ClariS」が来場した。ファーストピッチセレモニーだけでなく、イニングの間にはきつねダンスも披露。“特別衣装”に身を包んだ3人に「可愛いすぎる」「天使かと思った」とファンも歓喜している。この日は北海道出身のクララさんがファーストピッチを行った。髪をポニーテールに束ね、ワ