19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比750円高の6万1410円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては594.05円高。出来高は1万1847枚だった。 TOPIX先物期近は3868ポイントと前日比50.5ポイント高、TOPIX現物終値比41.49ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 61410+750 11847 日経22