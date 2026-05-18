800馬力を発揮する驚異のPHEVシステム搭載！2026年4月23日にイタリアで開催された「ミラノデザインウィーク2026」において、ランボルギーニは世界限定630台の特別な限定モデル「Urus SE Tettonero Capsule（ウルスSEテットネロ・カプセル）」を初公開しました。このモデルのベースとなった「ウルスSE」は、ブランド初のプラグインハイブリッド（PHEV）モデルとして、SUVの常識を覆す圧倒的なパフォーマンスを携えて誕生しまし