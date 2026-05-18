〈《磐越道バス事故》若山哲夫容疑者の「“若バス”マッサージ」を元教え子が告発 「主に女子部員が呼び出され、“治療”と称したマッサージが…」〉から続く〈安全を第一に考えて実施すべき学校の教育活動において、このような痛ましい事故が発生したことは慚愧に堪えず、今回の事故を学校として防げなかったことを重大に受け止めております〉【画像】事故を起こしたマイクロバスの衝撃的な状況ホームページに掲載した「謝罪文